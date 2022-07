Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

35,945 EUR +0,31% (27.07.2022, 15:24)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

354,70 NOK -0,69% (27.07.2022, 15:11)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (27.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Der nach Gazprom zweitgrößte Erdgasproduzent Europas, Equinor, habe heute hervorragende Zahlen präsentiert. Shell , ebenfalls einer der ganz großen Player im Gasgeschäft, dürfte morgen ebenfalls über üppige Gewinne in Q2 berichten. Und vermutlich würden bei den beiden Blue Chips auch die Q3-Ergebnisse stark ausfallen.Denn die ungewisse Versorgungslage treibe den europäischen Erdgaspreis immer weiter an. Am Mittwochvormittag sei der Preis für eine Megawattstunde niederländisches Erdgas zur Lieferung im August um etwa zehn Prozent bis auf 224 Euro gestiegen. Der Preis beziehe sich auf den Terminkontrakt TTF, der in Europa als Richtschnur für das Gaspreisniveau angesehen werde.Der russische Erdgaskonzern Gazprom wolle seine Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 erneut deutlich reduzieren. Zugleich sei mehr Kapazität für die durch die Slowakei verlaufende Transgas-Leitung gebucht worden. Möglicherweise sollten damit die über Nord Stream 1 ausfallenden Lieferungen ausgeglichen werden.Ein Lieferstopp seitens Russland gelte seit dem Ukraine-Krieg als großes wirtschaftliches Risiko für Europa, da viele Länder stark von den Gaslieferungen Russlands abhängig seien. Ökonomen würden vor einer Rezession warnen, sollten die Lieferungen komplett ausfallen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: