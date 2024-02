Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

25,315 EUR -6,90% (07.02.2024, 12:58)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

290,35 NOK -5,90% (07.02.2024, 12:43)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (07.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Heute Morgen habe Equinor sein Zahlenwerk für das vierte Quartal bzw. Gesamtjahr 2023 präsentiert. Freilich hätten im Zuge der gesunkenen Energie- bzw. Gaspreise auch die Norweger einen Gewinnrückgang verbuchen müssen, die Erwartungen seien aber dennoch übertroffen worden.Das adjustierte operative Ergebnis sei in Q4 2023 gegenüber dem Q4 2022 um 49% auf USD 8,68 Mrd. gefallen, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 8,46 Mrd. übertroffen worden seien. Der bereinigte Gewinn vor Steuern sei um 67% auf USD 2,61 Mrd. gesunken. Der Gewinn nach Steuern habe von USD 4,72 Mrd. auf USD 1,88 Mrd. nachgegeben. Bezogen auf das Gesamtjahr sei der Gewinn nach Steuern um 54% auf USD 10,37 Mrd. gesunken.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 15% auf USD 29,1 Mrd. gesunken. Die Produktion sei im Berichtsquartal um 7% auf 2.197 Mio. Fass Öläquivalente pro Tag gestiegen. Der Durchschnittspreis für die abgesetzten Produkte sei im Jahresvergleich um 6% auf USD 75,7 pro Fass Öläquivalente gesunken.Ab sofort erhöhe Equinor seine reguläre Dividende von USD 0,30 auf USD 0,35 je Aktie und kürze die Sonderdividende von USD 0,60 auf USD 0,35 je Aktie. Im Wege von Aktienrückkäufen beabsichtige Equinor in den nächsten beiden Jahren USD 10 bis 12 Mrd. an die Aktionäre zurückzuführen, wovon USD 6 Mrd. auf das Jahr 2024 entfallen sollten. In Summe sollten im Jahr 2024 USD 14 Mrd. an die Aktionäre zurückgeführt werden (2023: USD 17 Mrd.).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity