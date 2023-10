Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

31,925 EUR +2,26% (27.10.2023, 10:39)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

376,45 NOK +2,51% (27.10.2023, 10:25)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (27.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unverändert zu kaufen.Der norwegische Energieriese Equinor habe im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht. So sei der Überschuss im Jahresvergleich um satte 62 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gefallen. Der Umsatz sei um 40 Prozent auf 26,0 Milliarden Dollar eingeknickt. Dies habe natürlich daran gelegen, dass die Gaspreise vor einem Jahr weitaus höher gelegen hätten.Equinor sei der größte westeuropäische Gasproduzent und habe im vergangenen Jahr in enormen Umfang davon profitiert, dass viele Länder weg von russischem Erdgas gewollt hätten und den damit einhergehenden hohen Preisen. Analysten hätten dies in ihren Schätzungen bereits berücksichtigt. Diese hätten zuletzt im Durchschnitt bei 2,45 Milliarden Dollar und damit unter dem heute veröffentlichten Ergebnis gelegen. Deshalb könnten die Anteilscheine der Norweger im frühen Handel auch deutlich zulegen.Bei der Gasproduktion habe Equinor im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang von 2,021 auf 2,007 Millionen Barrel Öläquivalent verzeichnet. Für das Gesamtjahr wolle das Unternehmen die Förderung sämtlicher Rohstoffe insgesamt nur noch um 1,5 Prozent steigern. Zuvor habe der Konzern angestrebt, den Ausstoß um 3 Prozent zu erhöhen.Equinor-CEO, Anders Opedal, habe sich zufrieden gezeigt: "Equinor hat in einem Quartal mit deutlich niedrigeren Gaspreisen als im Vorjahr einen starken Cashflow und ein starkes Ergebnis erzielt. Durch eine starke operative Leistung haben wir eine hohe Ölproduktion unseres nationalen und internationalen Portfolios geliefert. Wir setzen die signifikante Kapitalausschüttung fort und werden im Jahr 2023 eine Gesamtausschüttung von 17 Milliarden Dollar vornehmen."Kurzum: Die Dividendenperle bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Equinor-Aktie. Der Stopp sollte nun auf 24,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: