Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

28,055 EUR -0,87% (12.12.2023, 14:04)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

330,10 NOK -0,97% (12.12.2023, 13:56)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (12.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) nach wie vor zu kaufen.Trotz der weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen würden Erdöl und Erdgas noch lange Teil des Energiemix bleiben. Das globale Angebotsdefizit habe zu einem Abbau der Lager und folglich zu einem höheren Ölpreis geführt, der die Ergebnisaussichten von Unternehmen wie Equinor begünstige.Die Absicht Europas, die Einfuhr von Erdgas aus Russland schrittweise einzustellen, stütze die Gaspreise zusätzlich. Dies begünstige die Geschäftsaussichten insbesondere von Equinor, zumal das Unternehmen die Hälfte seines Konzernumsatzes (2022) mit Erdgas (44%) und Flüssiggas (6%) erziele. Des Weiteren seien petrochemische Produkte und hier insbesondere Erdgas für den Übergang hin zu einer saubereren Welt unerlässlich. Vor allem in der Stromerzeugung komme Erdgas zum Ausgleich von Angebotsschwankungen aufgrund des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle zu.Das operative Ergebnis sei im Q3 2023 gegenüber dem Vorjahr um 71% auf USD 7,5 Mrd. gefallen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern sei um 67% auf USD 8,0 Mrd. gesunken und der bereinigte Gewinn nach Steuern habe von USD 7,2 Mrd. auf USD 2,7 Mrd. nachgegeben. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 33% auf USD 26,0 Mrd. gesunken. Der operative Cashflow habe sich von USD 6,6 Mrd. auf USD 5,2 Mrd. verringert. Die Rückgänge würden eine Normalisierung der Energiepreise nach den Höhenflügen im Jahr 2022 charakterisieren. Der Verschuldungsgrad (Nettoschulden zu eingesetztem Kapital) sei gegenüber Jahresende 2022 von minus 23,9% auf minus (!) 22,9% gesunken.Die Produktion sei im Berichtsquartal im Jahresvergleich um 1% auf 2,007 Mio. Fass Öläquivalente pro Tag gefallen. Der Durchschnittspreis für die abgesetzten Produkte sei um 14% auf USD 80,3 pro Fass Öläquivalente gesunken.Für das abgelaufene Quartal werde gleichbleibend eine reguläre Dividende von USD 0,30 und eine Sonderdividende von USD 0,60 je Aktie ausgeschüttet. Die vierte Tranche des Aktienrückkaufprogramms (USD 1,67 Mrd.) laufe noch bis 29. Januar 2024. In Summe würden sich die Ausschüttungen an die Aktionäre im Gesamtjahr 2023 auf rund USD 17 Mrd. (2022: USD 30 Mrd.) belaufen, wovon etwa USD 6 Mrd. auf Aktienrückkäufe entfallen würden.Ende Mai sei ein erfolgreicher Kapazitätstest mit einer Förderleistung von bis zu 755.000 Fass pro Tag durchgeführt worden. Ursprünglich sei man von einer Leistung von lediglich 660.000 Fass pro Tag ausgegangen, was in etwa einem Drittel der norwegischen Ölproduktion entspreche. Das Ölfeld verfüge über gesicherte Reserven von 2,7 Milliarden Fass und verursache im globalen Vergleich 80% bis 90% weniger CO2- Emissionen.Da sich Equinor ausschließlich auf die Förderung konzentriere, reagiere das Ergebnis stärker auf Schwankungen bei den Energiepreisen. Ein um USD 10 pro Fass höherer Ölpreis steigere den operativen Gewinn um USD 3,3 Mrd., ein um USD 1 pro MMBtu höherer Gaspreis bringe zusätzlich USD 1,8 Mrd.Equinors gesicherte Reserven hätten Ende 2022 5.191 Millionen Fass Öläquivalente (2021: 5.356 Mio.) betragen. Diese lägen hauptsächlich in Regionen und Ländern mit einem geringen politischen Risiko (Norwegen: 71%, USA: 13%, Amerika ohne USA: 10%, Afrika: 3%, Eurasien ohne Norwegen: 2%).Equinor liefere auch im dritten Quartal ein Ergebnis ab, welches sich sehen lassen könne. Die Vergleichsbasis des Jahres 2022 mit außerordentlich hohen Energiepreisen relativiere die Ergebnisrückgänge. Vor allem bei (europäischem) Erdgas habe man im Zuge der ab Sommer/Herbst befürchteten Energiemangellage noch nie dagewesene Preisspitzen gesehen.Zumal die globale konjunkturelle Eintrübung weniger dramatisch ausfalle, als etwa noch vor einem Jahr angenommen, unterliege auch die Ölnachfrage einem zwar verlangsamten aber immer noch vorhandenen Wachstum. Diese treffe wegen der freiwilligen Förderkürzungen Saudi-Arabiens und anderer Länder auf ein verknapptes Angebot, weshalb die Geschäftsaussichten für Equinor weiterhin günstig bleiben würden. Dem norwegischen Unternehmen komme auch eine wichtige Rolle in der Kompensation für russische Energielieferungen zugute, zumal Norwegen mittlerweile Russland als wichtigsten Öl- und Gaslieferanten Europas abgelöst habe.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die Equinor-Aktie. Das Kursziel von NOK 390 (zuvor: NOK 415) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei Equinor um ein de facto schuldenfreies Unternehmen handele und die Förderstätten in großteils "sicheren Regionen" lägen, würden die Analysten der RBI den Titel als Qualitätsaktie einstufen und eine Bewertungsprämie von 25% für gerechtfertigt halten. (Analyse vom 12.12.2023)