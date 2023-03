Börsenplätze Equinor-Aktie:



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (13.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Energieriesen Equinor und TotalEnergies könnten im frühen Handel etwas Unterstützung von den Rohstoffmärkten erhalten. So seien die Ölpreise am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,97 US-Dollar gekostet. Das seien 19 Cent mehr als am Freitag gewesen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um 18 Cent auf 76,86 Dollar gestiegen. Etwas Auftrieb erhalten hätten die Rohölpreise durch den schwächeren Dollar, weil dies den in der US-Währung gehandelten Rohstoff wechselkursbedingt vergünstigt habe. Die Nachfrage sei dadurch etwas angeschoben worden. Hintergrund der Dollar-Schwäche seien rückläufige Zinserwartungen an die US-Notenbank FED wegen der Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor. So rechne die große US-Bank Goldman Sachs nicht mehr mit einer weiteren Zinsstraffung für die nächste FED-Sitzung in gut einer Woche.Bisher hätten sich die Auswirkungen der US-Bankenprobleme am Erdölmarkt in Grenzen gehalten. Am Wochenende hätten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die FED habe ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität aufgelegt."Der Aktionär" sei für die beiden breit aufgestellten Energieriesen, die auch bei den Erneuerbaren Energien eine führende Rolle einnehmen dürften, bullish gestimmt. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen würden attraktiv bleiben. Die Stoppkurse sollten bei 25,00 Euro (Equinor) beziehungsweise 46,00 Euro (TotalEnergies) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link