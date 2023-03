Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (29.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Equinor sehe sich unter den Energieriesen gerne als Vorreiter beim Klimaschutz. Die Norweger würden zweifellos zu den Firmen zählen, die bei Erneuerbaren Energien bereits gut aufgestellt seien und in ein paar Jahren zu den führenden Anbietern in diesem Bereich gehören dürften. Doch das Tempo des Umbaus sei einer großen Gruppe von Investoren viel zu langsam.So würden laut einem Bericht von Reuters UBS Asset Management, der Pensionsinvestor MN, die Danske Bank, die niederländische Pensionskasse PGGM, der norwegische Rentenfonds KLP sowie die beiden Vermögensverwalter Storebrand und Federated Hermes fordern, dass Equinor mehr Gas beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und anderen emissionsarmen Projekten gebe. Die Gruppe halte gemeinsam knapp zwei Milliarden Dollar an Equinor-Aktien. Sie wolle nun verstärkt Druck auf die Unternehmenspolitik nehmen. Ähnliche Aktionen seien auch bei BP oder Shell geplant.All diese Firmen seien Mitglieder der Organisation Climate Action 100+. Dies sei die weltweit größte Initiative zur Einbeziehung von Investoren im Kampf gegen den Klimawandel. Alle Mitglieder zusammen würden Vermögenswerte in Höhe von fast 70 Milliarden US-Dollar halten.Auch wenn die klare Mehrheit der Stimmrechte an Equinor beim norwegischen Staat liege (der allerdings auch immer mehr darauf dränge, den Klimawandel zu bekämpfen), zeige dieses Beispiel einmal mehr, dass der Druck auf die großen Öl- und Gasförderer, beim Klimaschutz deutlich mehr als bislang auf das Tempo zu drücken, beständig weiter steige. An der Börse dürften Zukunftsinvestitionen in Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder E-Mobilität ebenfalls gut ankommen - wie die durchweg weitaus höheren Bewertungen der jeweiligen Pure Player in diesen Bereichen zeigen würden. Dem Öl- und Gasriesen Equinor werde hingegen aktuell lediglich ein KGV von 6 zugestanden.