Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

33,985 EUR -0,59% (30.12.2022, 09:00)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

357,15 NOK -0,65% (30.12.2022, 09:11)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (30.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) kaufenswert.Der letzte Handelstag des Börsenjahres 2022 scheine für Energietitel wie TotalEnergies und Equinor eher unspektakulär zu verlaufen. Auch am Ölmarkt geschehe zum Abschluss der Woche relativ wenig. Die Ölpreise hätten ihre Wochenverluste am Freitag etwas eingedämmt. Brent sei um 50 Cent auf 83,96 US-Dollar geklettert. WTI sei um 52 Cent auf 78,91 Dollar gestiegen.Marktbeobachter hätten von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende gesprochen. Unterm Strich seien die Ölpreise seit den Weihnachtsfeiertagen etwas gefallen, nachdem die massive Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft habe.Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA hätten die Ölpreise am letzten Handelstag des Jahres nicht belasten können. Am Donnerstag sei bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,7 Millionen Barrel auf 419,0 Millionen Barrel gestiegen seien. Analysten hätten hingegen einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel erwartet.Die Aktionäre von Equinor und TotalEnergies könnten mit dem abgelaufenen Jahr durchaus zufrieden sein. Und angesichts der anhaltend hohen Öl- und Gaspreise dürfte bei den beiden breit aufgestellten Energieriesen mit guter Kostenstruktur auch 2023 die Kasse ordentlich klingeln. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 43,50 Euro (TotalEnergies) beziehungsweise 29,50 Euro (Equinor) belassen werden. (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.