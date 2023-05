Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

25,04 EUR +2,10% (04.05.2023, 16:32)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

297,00 NOK +1,23% (04.05.2023, 16:19)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (04.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Die Equinor-Aktie könne im heutigen Handel kräftig zulegen. Dies liege an den Zahlen und am Ausblick der Norweger, die am Markt gut ankommen würden. So sei der operative Gewinn aufgrund der zuletzt wieder deutlich gefallenen Öl- und Gaspreise weniger stark gesunken als Analysten im Vorfeld prognostiziert hätten.Das operative Ergebnis habe sich zwischen Anfang Januar und Ende März um ein etwa Drittel auf zwölf Mrd. Dollar reduziert, die Markterwartungen hätten bei 11,2 Mrd. Dollar gelegen. Zudem sei der Nettogewinn sogar leicht auf rund fünf Mrd. Euro gesteigert worden. Der norwegische Öl- und Gasproduzent sei durch den Wegfall russischer Gas-Importe als Folge des Ukraine-Krieges zum wichtigsten und größten Gaslieferanten Europas geworden.Equinor habe berichtet, dass sich der Preis für Pipeline-Gas nach Europa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 37 Prozent verbilligt habe. Bei den Preisen für LNG (Flüssiggas) habe sich der Rückgang auf 24 Prozent belaufen. Der Vorstand habe erklärt, dass zumindest ein Teil der negativen Preiseeffekte durch eine höhere Förderung habe ausgeglichen werden können. Letztlich sei der Umsatz aber um etwa ein Fünftel auf 29,2 Mrd. Dollar gesunken.Indes wolle Equinor erneut eine reguläre Quartalsdividende in Höhe von 0,30 Dollar an die Anteilseigner ausschütten. Darüber hinaus solle es wieder eine weitere außerordentliche Dividende von 0,60 Dollar geben. Zudem plane Equinor Aktienrückkäufe im Volumen von rund 1,7 Mrd. Dollar.Equinor sei ein für die Zukunft top aufgestelltes Unternehmen, mit solider Bilanz und einer sehr günstigen Bewertung (2023er-KGV von 6). Die Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite 7,6 Prozent) ist daher nach wie vor ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 19,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: