Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (06.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienkurse von Energieriesen wie etwa BP oder Equinor könnten im heutigen Handel wieder etwas Unterstützung von den Rohstoffmärkten erhalten. Denn nachdem die Ölpreise zuletzt geschwächelt hätten, hätten sie zu Wochenbeginn leicht zulegen können.Am Montagmorgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 85,30 US-Dollar gekostet. Das seien 41 Cent mehr als vor dem Wochenende gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sei um 48 Cent auf 80,99 Dollar gestiegen.In der vergangenen Woche seien die Ölpreise deutlich gefallen. "Die Ölpreise haben in den letzten Tagen nachgegeben, weil der Konflikt im Nahen Osten trotz der Bodenoffensive Israels im Gaza-Streifen bislang nicht eskaliert ist", würden die Rohstoffexperten der Commerzbank schreiben. Zudem sei die OPEC-Produktion nach den umfragebasierten Schätzungen bisher durch den Konflikt nicht beeinträchtigt worden. "Dennoch ist der Ölmarkt weiter unterversorgt, und für ein gänzliches Auspreisen von geopolitischen Risiken ist es unseres Erachtens zu früh", so die Commerzbank.Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht habe den Ölmarkt kaum bewegt. Zwar könnte die Aussicht auf nicht mehr steigende Leitzinsen die Ölpreise stützen. Eine schwächelnde US-Wirtschaft dürfte jedoch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP) beziehungsweise 24,00 Euro (Equinor) belassen werden. (Analyse vom 06.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link