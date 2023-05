Börsenplätze Equinor-Aktie:



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (11.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Gasproduzenten Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) bleibt ein Kauf.Die Aktie von Equinor gebe im frühen Handel in einem eigentlich relativ freundlichen Marktumfeld deutlich nach. So würden die Anteilscheine des norwegischen Energieriesen, der nach Gazprom der zweitgrößte Erdgasproduzent Europas sei, um satte drei Prozent notieren. Erhöhter Grund zur Sorge bestehe deshalb aber nicht.Denn die Papiere würden lediglich ex-Dividende gehandelt. Alle Anleger, welche die Aktie gestern zum Handelsschluss in ihren Depots gehabt hätten, könnten sich nun freuen: So werde für das abgelaufene erste Quartal nicht nur die reguläre Dividende von 0,30 Dollar gezahlt, sondern auch erneut eine Sonderausschüttung von 0,60 Dollar. Für das Gesamtjahr würden Analysten aktuell mit einer Rendite von rund knapp zehn Prozent rechnen.Indes verbessere sich für Equinor das Marktumfeld: Die Ölpreise seien am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,12 US-Dollar gekostet. Das seien 71 Cent mehr gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung sei um 65 Cent auf 73,21 Dollar gestiegen.Etwas Auftrieb hätten die Rohölpreise durch den schwächeren Dollar erhalten. Falle die US-Währung, belebe das in der Regel die Nachfrage aus anderen Währungsräumen. Ausschlaggebend seien Wechselkurseffekte, da Erdöl überwiegend in Dollar gehandelt werde.Equinor sei mit seiner starken Stellung im Öl und vor allem im Gasgeschäft sowie auch bereits bei Wind, Solar & Co für die Zukunft top aufgestellt. Dies spiegle sich in der Bewertung mit einem KGV von 6 und einer zweistelligen Dividendenrendite aktuell nicht wider.Die Equinor-Aktie bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 19,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link