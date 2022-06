Tradegate-Aktienkurs Epizyme-Aktie:

1,49 EUR +70,29% (27.06.2022, 10:12)



NASDAQ-Aktienkurs Epizyme-Aktie:

0,954 USD -0,31% (24.06.2022, 22:00)



ISIN Epizyme-Aktie:

US29428V1044



WKN Epizyme-Aktie:

A1T9L2



Ticker-Symbol Epizyme-Aktie:

EPE



NASDAQ-Symbol Epizyme-Aktie:

EPZM



Kurzprofil Epizyme Inc.:



Epizyme, Inc. (ISIN: US29428V1044, WKN: A1T9L2, Ticker-Symbol: EPE, NASDAQ-Symbol: EPZM) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Behandlung von Menschen mit Krebs durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von epigenetischen Medikamenten. Das Hauptprodukt des Unternehmens, TAZVERIK (Tazemetostat), wird bei epitheloiden Sarkomen (ES) und follikulären Lymphomen (FL) eingesetzt. Tazemetostat ist ein oral zu verabreichender, selektiver niedermolekularer Inhibitor der EZH2-Histon-Methyltransferase (HMT) für die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 16 Jahren mit metastasiertem oder lokal fortgeschrittenem ES, die für eine vollständige Resektion nicht in Frage kommen. Es entwickelt Tazemetostat für Lymphome und B-Zell-Malignome, einschließlich B-Zell-Lymphom (DLBCL), Mantelzell-Lymphom (MCL), Multiples Myelom und andere. Sein fortgeschrittener Produktkandidat EZM0414 ist ein oral einzunehmender Inhibitor des SETD2 HMT. Das Unternehmen prüft den Einsatz von Tazemetostat bei immunonkologisch empfindlichen Tumoren, wie z.B. kleinzelligem Lungenkrebs, Prostatakrebs und anderen. (27.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epizyme-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Epizyme Inc. (ISIN: US29428V1044, WKN: A1T9L2, Ticker-Symbol: EPE, NASDAQ-Symbol: EPZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer mehr große Pharma- und Biotech-Player würden ihre Pipeline durch Übernahmen ausbauen. Zuletzt hätten die M&A-Aktivitäten an zusätzlicher Dynamik gewonnen. Kein Wunder, würden viele kleinere Biotech-Gesellschaften inzwischen unter Cash-Niveau gehandelt. Nun sei auch das Pharma-Unternehmen Ipsen fündig geworden.Die französische Gesellschaft wolle sich den Onkologie-Spezialisten Epizyme einverleiben. Ipsen biete 1,45 Dollar je Aktie (ergebe eine Marktkapitalisierung von 247 Millionen Dollar) und zuzüglich ein bedingtes Wertrecht (CVR) von einem Dollar. Ohne die Komponente sei Ipsen bereit, einen Aufschlag von 144 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 30 Tage zu zahlen.Der Hauptfokus von Epizyme liege auf der Entwicklung der Substanz Tazemetostat. Das Krebsmedikament mit dem Handelsnamen Tazverik sei in den USA zur Behandlung von bestimmten Lymphomen zugelassen. Im ersten Quartal 2022 habe das Biotech-Unternehmen mit dem Mittel Nettoerlöse in Höhe von überschaubaren 8,7 Millionen Dollar erzielt. Per Ende März habe sich die Cashposition hingegen auf knapp 200 Millionen Dollar belaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Epizyme-Aktie: