Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (27.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) unter die Lupe.Der Biogas-Spezialist treibe seine Projekte konsequent voran. Im Fokus stehe dabei auch der Umbau des Bioenergie-Parks Güstrow, der in Zukunft so genanntes BioLNG produzieren und somit noch stärker zur Dekarbonisierung im Verkehrssektor beitragen solle. Vor Weihnachten habe EnviTec Biogas noch einen wichtigen Meilenstein vermelden können.Der knapp 38 Meter lange LNG-Tank sei vor Kurzem in Güstrow eingetroffen. "Nach einer Konstruktionszeit von sechs Monaten ist das größte Bauteil unserer ersten integrierten LNG-Verflüssigungsanlage nun endlich wohlbehalten in Deutschland angekommen", so EnviTec Biogas-Projektleiter Andreas Kley.Ab geplantem Probebetrieb im zweiten Quartal 2023 werde die Güstrower Anlage täglich 25.000 Kilogramm Bio-LNG für einen grüneren Schwerlastverkehr zur Verfügung stellen. "Das entspricht einer Menge von grünem LKW-Treibstoff für über 50.000.000 LKW-Kilometer pro Jahr", ergänze Kley.Ab Mitte 2023 beginne bei EnviTec Biogas im Bioenergie-Park Güstrow die große Ernte. Ohnehin zähle das Unternehmen zu den ersten Adressen, wenn es um den Bau, die Planung und den Betrieb von Biogas-Anlagen gehe.Die EnviTec Biogas-Aktie bleibt auf dem aktuellen Kursniveau ein klarer langfristiger, spekulativ ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link