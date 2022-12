Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie:



Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Biogas-Spezialist habe am Mittwoch mit einer weiteren Prognoseerhöhung für Furore gesorgt. An der Börse kämen die neuen Ziele für Gesamtleistung (Umsatz) und Vorsteuerergebnis sehr gut an. Nach einem Kurssprung von 10 Prozent am Tag der Meldung setze der Nebenwert seine Aufwärtsbewegung am Donnerstag sogar fort.Zur Stunde notiere der Titel knapp unter der Marke von 55 Euro – zuletzt hätten Anleger für eine Aktie von EnviTec Biogas solche Preise Mitte September gezahlt. Somit sei der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Konsolidierung nach oben geglückt, den nächsten Halt sollte nun die psychologisch wichtige 60-Euro-Hürde darstellen.Das Geschäft von EnviTec Biogas brumme in allen Unternehmensbereichen. Beim Vorsteuerergebnis (EBT) erwarte das Management ein Wert in der Bandbreite zwischen 60 und 65 Millionen Euro (zuvor: 45 bis 50 Millionen Euro). Auch bei der Gesamtleistung (Umsatz) werde das Unternehmen optimistischer: Hier sollten 350 bis 400 Millionen Euro in den Büchern stehen (vorher: 330 bis 370 Millionen Euro).EnviTec Biogas habe, wie vom "Aktionär" in den vergangenen Wochen und Monaten in Aussicht gestellt, einmal mehr seine Prognosen nach oben korrigieren müssen. Die Aktie sollte nun wieder in Richtung 60-Euro-Marke vorstoßen."Der Aktionär" bleibt langfristig für EnviTec Biogas ganz klar optimistisch gestimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link