XETRA-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

50,40 EUR +2,65% (28.12.2022, 14:21)



ISIN EnviTec Biogas-Aktie:

DE000A0MVLS8



WKN EnviTec Biogas-Aktie:

A0MVLS



Ticker-Symbol EnviTec Biogas-Aktie:

ETG



Kurzprofil EnviTec Biogas AG:



Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) unter die Lupe.Das Geschäft bei Envitec Biogas brumme in allen Unternehmensbereichen. Zwischen den Jahren sehe sich der niedersächsische "Biogas-Allrounder" daher gezwungen, seine Prognosen für das noch bis Ende Dezember laufende Geschäftsjahr erneut nach oben zu revidieren. Grund für die erneute Erhöhung der Ergebnisprognose sei die sehr gute Geschäftsentwicklung in allen Unternehmensbereichen, die über den bisherigen Planungen liege, heiße es aus der Konzernzentrale. Zudem bestehe mit dem neuen Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse vom 20. Dezember 2022 nun Planungssicherheit, dass die daraus resultierenden Belastungen geringer ausfallen würden als in den bisherigen Planungen berücksichtigt, so Envitec Biogas.Envitec Biogas habe, wie vom "Aktionär" in den vergangenen Wochen und Monaten in Aussicht gestellt, einmal mehr seine Prognosen nach oben korrigieren müssen. Die EnviTec Biogas-Aktie bleibe ganz klar aussichtsreich und sollte nun ihre mehrmonatige Konsolidierung beenden und wieder in Richtung der 60-Euro-Marke vordringen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:51,80 EUR +7,02% (28.12.2022, 14:41)