Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

56,80 EUR +2,90% (12.08.2022, 14:44)



XETRA-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

56,60 EUR +2,91% (12.08.2022, 14:20)



ISIN EnviTec Biogas-Aktie:

DE000A0MVLS8



WKN EnviTec Biogas-Aktie:

A0MVLS



Ticker-Symbol EnviTec Biogas-Aktie:

ETG



Kurzprofil EnviTec Biogas AG:



Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) unter die Lupe.Vor Kurzem habe das Saerbecker Unternehmen sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Der "Biogas-Allrounder" habe in dieser Zeit über 700 Biogas- und Gasaufbereitungsanlagen in 17 verschiedenen Ländern errichtet. Dabei sei die Expertise der EnviTec Biogas in der aktuellen Krise gefragter denn je und die Perspektiven für das Unternehmen glänzend.Hoch im Kurs stehe derzeit Biomethan. Denn dieses sei als erneuerbarer gasförmiger Energieträger klimaneutral zur Strom- und Wärmerzeugung in KWK-Anlagen, in der chemischen Industrie oder im Verkehrssektor in Form von Kraftstoff einsetzbar. "Biomethan ist somit ein wichtiger Baustein zum Ersatz der Importe aus Russland. Mittelfristig kann Biomethan rund 25 Prozent der russischen Importe substituieren - nachhaltig, heimisch und kontinuierlich", sei der Olaf von Lehmden, CEO von EnviTec Biogas, überzeugt.Eine große Zukunft sehe EnviTec Biogas bei fortschrittlichen Kraftstoffen. werde Biomethan verflüssigt, entstehe BioLNG. Envitec Biogas wolle dieses im kommenden Jahr in Güstrow produzieren. "Güstrow ist für uns ein klares Bekenntnis pro Klimawende im Verkehrssektor. Ab Frühjahr 2023 wollen wir hier signifikante Mengen aufbereitetes Bio-LNG für einen grüneren Schwerlastverkehr zur Verfügung stellen", so der Firmenlenker.Das Geschäft bei EnviTec Biogas brumme, wie zwei Erhöhungen der Ergebnisprognose im Juli eindrucksvoll untermauert hätten. Derzeit befinde sich die Aktie in einer gesunden Konsolidierungsphase, die angesichts der Aussichten nur von kurzer Dauer sein sollte, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link