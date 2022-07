Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie:



Kurzprofil EnviTec Biogas AG:



Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (18.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.EnviTec Biogas hätten nur wenige Börsianer auf der Wachtlist. Ein Fehler! Nach einer soliden Entwicklung im von der anhaltenden Corona-Pandemie, Lieferkettenproblemen und steigenden Kosten geprägtem Geschäftsjahr 2021 nehme das Geschäft im laufenden Jahr wieder Fahrt auf. Eine kurze Bestandsaufnahme.EnviTec sei auf Kurs. Der Biogas-Allrounder, der vom Anlagenbau über den dazugehörigen Service bis hin zu Konzepten und dem Betrieb eigener Anlagen alles aus einer Hand anbiete, habe vor Kurzem die Planvorgaben für das Gesamtjahr angehoben und gehe von einem Ergebnis vor Steuern (EBIT) in einer Spanne von 35 bis 40 Millionen Euro (Vorjahr: 23,3 Millionen Euro) aus.Der Blick über den Tellerrand mache ebenfalls Lust auf mehr: Die Gesellschaft wolle in Europas bislang größter Biogasanlage im Energiepark Güstrow ab dem ersten Quartal 2023 rund 9.000 Tonnen Bio-LNG (verflüssigtes Biomethan) pro Jahr produzieren. Auch an anderen Standorten stehe künftig die Produktion des fortschrittlichen Biokraftstoffes im Fokus. "Biokraftstoffe haben das Potenzial, einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs in Deutschland zu leisten", sei Vorstand Olaf von Lehmden überzeugt.EnviTec Biogas agiere am Puls der Zeit. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht und dürfte in den kommenden Jahren die Ernte einfahren. Es scheine daher nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie die Konsolidierung auf hohem Niveau beendet und Kurs auf neue Rekordstände nehme. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link