Tradegate-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

47,10 EUR -2,89% (30.09.2022, 09:18)



XETRA-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

48,00 EUR -1,03% (30.09.2022, 09:04)



ISIN EnviTec Biogas-Aktie:

DE000A0MVLS8



WKN EnviTec Biogas-Aktie:

A0MVLS



Ticker-Symbol EnviTec Biogas-Aktie:

ETG



Kurzprofil EnviTec Biogas AG:



Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (30.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Entscheidungsträger auf EU-Ebene hätten sich ambitionierte Biomethan-Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen, sei eine nachhaltige Biomethan-Industriepartnerschaft (BIP) ins Leben gerufen worden, bei der auch der deutsche "Biogas-Allrounder" EnviTec Biogas mit von der Partie sei. Das Unternehmen spreche von einem "Bündnis mit Signalwirkung".Mithilfe der Zusammenarbeit solle bis 2030 die Vorgabe von 35 Milliarden Kubikmeter Biomethan umgesetzt werden. "Mit dieser Initiative ziehen Politik und Industrie an einem Strang und für uns ist es selbstverständlich, dass wir mit an Bord sind", so der Finanzvorstand von EnviTec Biogas, Jörg Fischer. BIP stehe allen interessierten Akteuren offen.Um das ambitionierte Ziel zu erreichen, gehe Harmen Dekker, Geschäftsführer der European Biogas Association, davon aus, dass Investitionen in Höhe von 70 bis 80 Milliarden Euro notwendig seien. Das dürfte EnviTec Biogas voll in die Karten spielen. Denn das Unternehmen decke die ganze Wertschöpfungskette in der Biogas-Branche ab: Vom Anlagenbau, über den Betrieb bis hin zum vollumfänglichen Service. Ohnehin werde eine nationale Biogas-Strategie immer wichtiger, um sich von Energie-Importen unabhängiger zu machen. VERBIO klar profitieren. Mutige Anleger mit Weitblick nutzen die derzeitige Kursschwäche zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur EnviTec Biogas-Aktie. In einem freundlichen Gesamtmarkt sollte der deutsche Nebenwert vorerst wieder die alten Hochs erreichen. (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie: