Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (27.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) unter die Lupe.Biogas sollte in Deutschland und anderen europäischen Ländern in den kommenden Jahren spürbar an Bedeutung gewinnen. Von diesem Trend könne auch Envitec Biogas profitieren. Das treibe wiederum die Aktie des niedersächsischen Unternehmens nach oben. Mit dem jüngsten Kurssprung auf ein Mehrjahreshoch habe das Papier ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Mittelfristig sei EnviTec Biogas eine sehr interessante Aktie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.07.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: VERBIODas vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie: