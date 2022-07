Tradegate-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

61,80 EUR +16,17% (29.07.2022, 12:19)



XETRA-Aktienkurs EnviTec Biogas-Aktie:

61,80 EUR +24,85% (29.07.2022, 11:59)



ISIN EnviTec Biogas-Aktie:

DE000A0MVLS8



WKN EnviTec Biogas-Aktie:

A0MVLS



Ticker-Symbol EnviTec Biogas-Aktie:

ETG



Kurzprofil EnviTec Biogas AG:



Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung.



Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 518 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EnviTec Biogas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8, WKN: A0MVLS, Ticker-Symbol: ETG) unter die Lupe.Im Juli sei es bisher heiß hergegangen. Nicht nur in Sachen Außentemperaturen, sondern auch bei den so genannten "Green-Energy-Stocks". Vor allem die EnviTec Biogas-Aktie habe hier mit einem Zwischenspurt auf sich aufmerksam machen können. DER AKTIONÄR habe Anfang des Monats auf die guten Aussichten der Gesellschaft hingewiesen.Im Börsendienst "Ver10facher" sei die EnviTec Biogas-Aktie bereits am 30. Juni zum Kurs von 35,10 Euro besprochen worden. "Eine einheimische Biogas-Produktion wird für jedes Land immer wichtiger, um sich von Energieimporten unabhängiger zu machen", habe es in der Ausgabe geheißen.In der AKTIONÄR-Ausgabe 28/22 habe das Fazit bei Kursen von 38,80 Euro gelautet: "EnviTec Biogas agiert am Puls der Zeit. Der Vorstand hat seine Hausaufgaben gemacht und dürfte in den kommenden Jahren die Ernte einfahren." Keine drei Wochen später sei das damalige Kursziel von 50 Euro bereits überschritten worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze EnviTec Biogas-Aktie: