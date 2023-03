Negative Eigenschaften von Gold

Entwicklung von Gold in den letzten zehn Jahren

Faktoren der Preisentwicklung

Aktueller Stand des Goldpreises

Aufgrund des eben angesprochenen Corona Virus suchten immer mehr Menschen die Möglichkeiten in Gold zu investieren, was den Anstieg des Edelmetalls zur Folge hatte. Dadurch, dass die Zinsen knapp über Null lagen und außerdem Anleihen gekauft wurden, wurde die Renditen an die Rentenmärkte gedrückt. Demzufolge mussten die Investoren ausweichen und investierten vermehrt in Gold, wodurch dessen Wert stark anstieg. Im Jahre 2021 fiel der Goldpreis nach seinem starken Anstieg wieder bis zum 1. Oktober 2022. Seitdem steigt der Goldpreis wieder an.



Drei Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen

Die Zentralbanken haben einen großen Einfluss auf den Goldmarkt. Das Bedürfnis mehr Gold anzulegen ist im Jahr 2020 um 60% gefallen. Ein Großteil der Zentralbanken nutzt den Anstieg des Goldpreises, um finanziell besser aufgestellt zu sein.



Ein weiterer nicht unwichtiger Einflussfaktor auf den Goldpreis ist der sinkende Schmuckmarkt. Besonders in China hat der Schmuckmarkt Verluste wahrnehmen müssen.



Der für die an Corona erkrankten entwickelte Impfstoff führt zu einem steigenden Wirtschaftswachstum. Wie schon beschrieben, fällt der Goldpreis, wenn die Wirtschaft steigt.



Der passende Zeitpunkt zum Investieren in Gold ist demzufolge von einem gewissen Fingerspitzengefühl abhängig.



Gold als langfristige Investitionsmöglichkeit

Bis zum Ende dieses Jahres soll der Goldpreis laut WalletInvestor bei 1.899$ liegen. Das heißt, dass es zu einem Anstieg bis zum Ende des Jahres kommen wird. Der eben angesprochene Anstieg erstreckt sich wohl auch noch in das Jahr 2024. Der Wert soll dann mit 1.980$ schon fast 2.000$ betragen. Im Jahr 2025 werden dann die 2.000$ überschritten. Es lässt sich also festhalten, dass es für Sie durchaus sinnvoll ist, sich am Goldmarkt umzuschauen und gegebenenfalls zu investieren, da der Goldpreis langfristig ansteigen wird.



Der richtige Zeitpunkt zum Investieren

Die technische Analyse ist der wichtigste Indikator, um den perfekten Zeitpunkt zum Investieren zu finden. Mit Hilfe eines Diagramms können Sie den groben Preisverlauf sehen und interpretieren. Auf Grundlage dessen lassen sich dann die notwendigen Daten ermitteln.



Mithilfe von Libertex werden Ihnen die notwendigen Indikatoren veranschaulicht. Dies sind der Trend, die Oszillatoren und die Volatilität. Diese drei Indikatoren zeigen Ihnen, wie sich der Markt bewegt, welche Schwankungen es momentan gibt und das beispiel der goldpreis entwicklung 10 jahre.



Nachdem Sie das entsprechende Diagramm mit dem Asset Gold ausgewählt haben, können Sie Ihre eigenen Analysen anstellen. Mit etwas Zeitaufwand und der entsprechenden Auseinandersetzung mit den Fachbegriffen fällt es Ihnen leicht, die richtigen Zeitpunkte für Ihre Investition zu ermitteln. (16.03.2023/ac/a/m)









