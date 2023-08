Nach unten sei es dagegen unter anderem für Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) gegangen. Die Aktien des Münchener Technologiekonzerns seien nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen um 4,8% abgerutscht und damit die größten Verlierer im DAX gewesen.



Ein enttäuschender Quartalszahlen-Ausweis habe auch die Aktien des österreichischen Baustoffkonzerns Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) mit einem Minus von elf Prozent (!) auf Talfahrt geschickt, was auch hauptverantwortlich für das gestrige Minus des ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gezeichnet habe.



An der Wall Street hätten vor allem die Aktien von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) mit einem Plus von 4,9% kräftig angezogen. Nach Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) wolle auch der Medien- und Unterhaltungskonzern bei seinem Videostreaming-Dienst dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ab 2024 ein Ende setzen. Zugleich werde die werbefreie Version des Streaming-Dienstes Disney+ teurer. Die Freizeitparks und die Kreuzfahrt-Reederei hätten Disney im abgelaufenen Quartal unterdessen weiter Freude gemacht.



In negativer Hinsicht hätten in den USA hingegen die Aktien der Autobauer Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) und General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) mit Verlusten von 4,5 bzw. 5,8% herausgeragt. Hier wachse jeweils die Sorge, dass die Forderungen der Gewerkschaftsführer die Arbeitskosten dieser Unternehmen in die Höhe treiben könnten. (11.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Für gute Laune an den europäischen Aktienmärkten sorgte gestern nicht zuletzt auch eine ganze Serie starker Quartalsergebnisse, etwa vonseiten der Versicherungskonzerne: So stiegen die Aktien der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) nach einer optimistischen Prognose zur Gesamtjahresentwicklung um 2,3%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) seien mit einem Plus von fast fünf Prozent der größte Gewinner im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewesen. Auch Zurich Insurance (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) habe mit den veröffentlichten Zahlen überzeugt. Dies habe dem europäischen Versicherungs-Branchenindex zu einem Plus von knapp zwei Prozent verholfen.