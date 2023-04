Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Ausbruch der Pandemie verschärften sich die Lieferkettenprobleme weltweit, da die Menschen aufgrund der strikten Pandemiemaßnahmen nur eingeschränkt Dienstleistungen in Anspruch nehmen konnten und stattdessen deutlich mehr Güter konsumierten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Verschärft worden seien die Lieferkettenprobleme durch den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Nun würden sich zumindest anhand des von der New York FED herausgegebenen Global Supply Chain Pressure Index erste Entspannungen ablesen lassen. Denn die Pandemiemaßnahmen seien weltweit schon stark zurückgefahren worden und der Markt scheine sich mittlerweile auf die Verwerfungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, eingepreist zu haben. Zuletzt fallende Verbraucherpreise seien neben den Basiseffekten auch auf rückläufige Güterpreise zurückzuführen, wobei sich die Dienstleistungspreise nach wie vor noch auf einem hohen Niveau befinden würden. Für die Teuerung von Dienstleistungen dürften entspannende Lieferketten kaum einwirken, da Dienstleistungen einerseits kaum Vorleistungen aus dem Ausland beziehen würden und andererseits nach der Pandemie sich einer relativ hohen Nachfrage erfreuen würden. (13.04.2023/ac/a/m)





