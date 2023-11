SBF selbst sah und sieht sich als unschuldig, will nichts von dem Milliarden-Betrug gewusst haben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Seine Verteidiger hätten während des Prozesses versucht, ihn als hart arbeitenden Unternehmer mit guten Absichten darzustellen, der Fehler gemacht habe. Die Jury hätten sie damit allerdings nicht überzeugen können - zu drückend sei die Beweislage nach den teils verheerenden Zeugenaussagen gewesen.



Keine fünf Stunden nach den Schlussplädoyers habe die Jury in der Nacht auf Freitag auf ihre Entscheidung gefällt und Bankman-Fried in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden. Nun liege es an Richter Lewis Kaplan, über das Strafmaß zu befinden. Werde SBF in allen Anklagepunkten zur Höchststrafe verurteilt, würden ihm mehr als 100 Jahre Gefängnis drohen. Die Höhe der Strafe solle am 28. März verkündet werden.



Bankman-Frieds Verteidiger hätten sich enttäuscht über das Urteil geäußert. "Herr Bankman Fried beteuert seine Unschuld und wird weiterhin energisch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe kämpfen", habe sein Anwalt Mark Cohen in einem Statement angekündigt.



Während der spektakuläre Kollaps von FTX vor rund einem Jahr enorme Turbulenzen am Kryptomarkt ausgelöst und den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) im Tief bis unter die 16.000-Dollar-Marke gedrückt habe, habe die juristische Aufarbeitung keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kurse mehr gehabt. Stattdessen habe die Vorfreude auf die erwartete Zulassung von Spot ETFs sowie das Halving Anfang 2024 zuletzt für ordentliche Kursgewinne beim Bitcoin gesorgt.



Nachdem sich der Kurs seit Jahresanfang mehr als verdoppelt habe, gönne er sich am Freitag eine kleine Verschnaufpause. DER AKTIONÄR bleibe aber bullish.



Mit Material von dpa-AFX. (03.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In einem der bis dato größten Krypto-Betrugsfälle musste sich Bankman-Fried, der in der Branche auch "SBF" genannt wird, seit Anfang Oktober vor einem New Yorker Gericht verantworten, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Staatsanwaltschaft habe in sieben Punkten Anklage gegen ihn erhoben, darunter Vorwürfe wie Finanzbetrug, Geldwäsche und Verschwörung.Sam Bankman-Fried, Gründer und Ex-CEO der Exchange FTX, sei einst ein gefeierter Star am Kryptohimmel gewesen. Mit dem überraschenden Kollaps seines Imperiums vor rund einem Jahr seien jedoch erschreckende Details ans Licht gekommen. Der heute 31-Jährige habe gelogen, betrogen und veruntreut. Nun bekomme er die Quittung dafür.