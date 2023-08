Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Citi gehe davon aus, dass die Investitionsmöglichkeiten in saubere Energie trotz der schlechten Performance verschiedener Aktien aus diesem Sektor in den letzten Monaten nach wie vor gut seien. Nach Analyst Drew Pettit gebe es auf dem aktuellen Kurstableau durchaus die eine oder andere spannende Chance.Nach einer massiven Rally, die durch sozialen und politischen Rückenwind, viel Liquidität und niedrige Zinssätze angetrieben worden sei, seien die Papiere der Unternehmen, die im Bereich der regenerativen Energien positioniert seien, abverkauft worden. Trotz vieler Gründe, die für Optimismus innerhalb der Branche sprechen würden, wie dem Inflation Reduction Act, sage Citi-Analyst, Drew Pettit. Laut Pettit scheinen Anleger wenig Geduld zu haben, wenn sie darauf warten, dass ein Unternehmen den Beweis für sein Geschäftsmodell erbringt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär"."Die Volatilität bei Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien hat unser Interesse geweckt und die Frage aufgeworfen: Ist dieses Thema noch investierbar? Unsere Antwort lautet ja, aber es müssen einige wichtige Abgrenzungen vorgenommen werden", so Pettit. "Die gewinnbringende Seite von Clean Energy ist lebendig und bietet viele Möglichkeiten zur Aktienauswahl".Bei der Aktienauswahl in diesem Bereich sollte man sich auf Unternehmen mit erstklassigen Wachstumserwartungen zu einem vernünftigen Preis konzentrieren, so Pettit. Um diese zu finden, habe er die Unternehmen in den entwickelten Märkten untersucht, die ein erstklassiges Wachstum, aber ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis oder ein Unternehmenswert-EBITDA-Verhältnis aufweisen würden, das dem Branchendurchschnitt entspreche oder darüber liege. WKN A14QVM ) und Enphase gehören. Beide Unternehmen hätten ein durchwachsenes zweites Quartal verzeichnet, in dem sie den Gewinn pro Aktie übertroffen, den Umsatz jedoch verfehlt hätten.Auf der Kaufliste stünden bei Citi-Analyst Pettit auch Shoals und Teradata . Oder der Generatorhersteller Cummins . Das Unternehmen habe zwar die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie verfehlt, als es Anfang des Monats über das zweite Quartal berichtet habe, jedoch die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr bestätigt.Meiden würde Pettit dagegen Firmen mit hohem Cash-Burn und negativem freien Cashflow. Dazu zählen der Elektrofahrzeughersteller Rivian ( ISIN US76954A1034 WKN A3C47B ) sowie die Solartitel SunPower und Sunnova ( ISIN US86745K1043 WKN A2PNYK ), so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Enphase Energy-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)