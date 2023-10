Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

122,50 EUR +1,79% (17.10.2023, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

129,48 USD +1,86% (17.10.2023, 16:14)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Analyst Vikram Bagri von der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "buy" ein.Laut Vikram Bagri sei es angesichts der Zinssensitivität und der hohen Volatilität ratsam, Solarinstallateure paarweise zu besitzen. Das Ausbleiben einer Erholung nach dem Sommer in Europa und ein sequentieller Rückgang der Nachfrage in den USA würden auf eine langwierige Normalisierung der Lagerbestände hindeuten, die nun frühestens im ersten Quartal 2024 eintreten werde, so Vikram Bagri in einer Research Note.Das Unternehmen erwarte ein weiteres schwieriges Quartal für Solarunternehmen im Privatkundenbereich, aber die Aktien von Energieversorgern sollten besser abschneiden. Laut Citi bestehe jedoch weiterhin die Gefahr, dass die Preise im nächsten Jahr sowohl in der Großanlagen- als auch in der Wohnungsbranche sinken würden.Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Enphase Energy unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 170 auf 167 USD gesenkt. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: