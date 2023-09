NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (12.09.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Truist:Jordan Levy, Analyst von Truist, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) und senkt das Kursziel.Er gehe davon aus, dass sich die Enphase Energy-Aktie aufgrund der potenziellen Schwäche des US-Wohnungsmarktes bis 2024 in einer gewissen Bandbreite bewegen werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Levy gehe davon aus, dass Enphase Energy in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle bei der Elektrifizierung von Privathaushalten spielen werde, sehe aber das Potenzial für eine längere Erholung bei der Solarenergie und der Speicherung von Strom in Privathaushalten in den USA, was sich in den kommenden Quartalen als Gegenwind für die Aktie erweisen könnte.Jordan Levy, Analyst von Truist, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Enphase Energy-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 210 statt 135 USD gesenkt. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:112,60 EUR -0,95% (12.09.2023, 13:21)