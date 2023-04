NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

224,92 USD +7,67% (17.04.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (18.04.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Analyst Kashy Harrison von Piper Sandler:Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "neutral" auf "overweight" hoch.Der Analyst sage, dass das erste Quartal des US-Solargeschäfts für Privathaushalte positiver gewesen sei als befürchtet, was darauf hindeute, dass die USA im Jahr 2023 eher eine Verlangsamung als einen Rückgang verzeichnen würden. Die Verlangsamung in den USA in Verbindung mit einer deutlich stärkeren internationalen Dynamik als zu Beginn dieses Jahres erwartet, könnte Enphase im Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von 40% bescheren, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen betrachte die Q1-Ergebnisse des Unternehmens als "kritisches Update, das seine Ansicht bestätigt", dass Enphase im aktuellen Umfeld ein attraktives Ertragswachstum erzielen könne.Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Enphase Energy von "neutral" auf "overweight" herauf. Das Kursziel laute weiterhin 255 USD. (Analyse vom 17.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:207,00 EUR +0,58% (18.04.2023, 12:41)