Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

317,41 USD +0,35% (08.09.2022, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (09.09.2022/ac/a/n)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) charttechnisch unter die Lupe.Regelmäßig würden sie die Einzelaktien aus dem S&P 500 nach der Relativen Stärke (Levy) sowie nach dem Kelly-Faktor filtern. Letzterer Indikator verbinde trendfolgende Aspekte mit Money Management-Kriterien. Bei der jüngsten Auswertung sei den Analysten die Enphase Energy-Aktie ins Auge gefallen, denn beide Kriterien würden hier "grünes Licht" signalisieren. Zu dieser objektiven Auswertung geselle sich eine vielversprechende charttechnische Ausgangslage. Nachdem der Titel für viele Monate eine seitliche Schiebezone ausgeprägt habe, sei jüngst die Auflösung dieses Konsolidierungsmusters nach oben gelungen. Es liege derzeit also doppelter Rückenwind vor: Einmal von Seiten der eingangs erwähnten Indikatoren und zum zweiten Dank des Ausbruchs aus der o. g. Tradingrange. Rein rechnerisch eröffne diese trendbestätigende Formation ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 165 USD. In jedem Fall würden dem Papier nachhaltig neue Rekordstände oberhalb der Marke von 308,88 USD winken. Was den Charme der aktuellen Situation noch zusätzlich verstärke, sei die Möglichkeit, mit dem jüngsten "swing low" bei 271,75 USD eine recht engmaschige Absicherung heranzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:318,30 EUR +0,25% (09.09.2022, 08:55)