Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Roth MKM:Philip Shen, Analyst von Roth MKM, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH), senkt aber das Kursziel.Enphase Energy habe durchwachsene Q3-Zahlen und einen noch schwächeren Ausblick für das vierte Quartal und das erste Quartal veröffentlicht, da das Management für das vierte Quartal ein Minus von 150 Mio. USD und für das erste Quartal ein Minus von fast ebenso viel erwarte, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Aktie sei nachbörslich um 16% gefallen und dürfte in nächster Zeit deutlich nachgeben.Philip Shen, Analyst von Roth MKM, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 170 auf 100 USD reduziert. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:75,31 EUR -3,04% (30.10.2023, 15:02)