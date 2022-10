Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (26.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse:Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "maydorns meinung" die Aktie des Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Gestern Abend habe der US-Konzern nicht nur überaus gute Q3-Zahlen präsentiert, sondern auch eine sehr starke Prognose abgegeben. Enphase Energy gehöre zu den größten Anbietern von Wechselrichtern für Solaranlagen und werde an der Börse mit 36 Mrd. USD bewertet. Das sei mehr als etwa die DAX-Konzerne Infineon oder RWE auf die Börsenwaage bringen würden.Die Umsatz- und Gewinnerwartungen seien von Enphase Energy klar übertroffen worden und der Ausblick hätte besser kaum sein können. Für das vierte Quartal 2022 rechne das Unternehmen mit Umsätzen zwischen 680 und 720 Mio. USD. Das sei nicht nur noch einmal deutlich mehr als die 635 Mio. USD vom dritten Quartal, sondern übertreffe auch klar die Prognosen der Analysten von durchschnittlich 663 Mio. USD.Besonders stark sei das Wachstum in Europa. Hier habe Enphase Energy seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um wirklich beeindruckende 70% erhöht. Verantwortlich hierfür sei der beschleunigte Solarausbau in Europa infolge der steigenden Preise für fossile Brennstoffe, habe Endphase Energy mitgeteilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: