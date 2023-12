NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (19.12.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Roth MKM:Philip Shen, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "buy" ein.Roth habe Investorentreffen mit dem Mitbegründer und Chief Product Officer von Enphase Energy, Raghu Belur, und dem Leiter der IR-Abteilung des Unternehmens, Zach Freedman, abgehalten. Die Diskussionen hätten sich konzentriert auf das Verständnis der Investoren dafür, "wie nah wir an der Talsohle sind", zusammen mit dem Kanalinventar des Unternehmens, der Endmarktnachfrage und der Preisgestaltung, so Philip Shen in einer Research-Notiz. Der Analyst habe hinzugefügt, dass, obwohl das aktuelle Niveau der Aktie teuer erscheinen möge, Roth empfehle, bei der Akkumulation von Aktien fokussiert und opportunistisch zu sein, da sie auf eine Verbesserung der Fundamentaldaten warte.Philip Shen, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Enphase unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 100 auf 150 USD erhöht. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:113,40 EUR -0,16% (19.12.2023, 11:10)