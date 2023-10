NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

82,09 USD -14,65% (27.10.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Evercore ISI:James West, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 220 USD auf 115 USD.Enphase Energy beschleunige weiterhin seinen Übergang von einem Solarunternehmen zu einem Energieumwandlungsunternehmen und diese langfristige Strategie bleibe intakt, aber die Umstellung des Bestandskanals werde länger dauern als bisher erwartet, sage der Analyst den Investoren in einer Notiz mit dem Teiltitel "Always Darkest Before the Dawn". West erwarte nun, dass Enphase Energy den Kanal bis zum Ende dieses Jahres und bis ins erste Quartal des nächsten Jahres nicht voll auslasten werde.James West, Analyst von Evercore ISI, stuft die Enphase Energy-Aktie nach wie vor mit "outperform" ein. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:79,00 EUR +1,71% (30.10.2023, 14:35)