ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (31.07.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) und senkt das Kursziel.Sie sei vorsichtiger, was das Wachstumsprofil in den nächsten 6-12 Monaten angehe, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Es gebe einen zunehmend negativen Hintergrund, insbesondere mit Blick auf den US-Wohnungsmarkt und den relativ hohen Bestand im Vertriebskanal. Die schwache Nachfrage in den US-Schlüsselmärkten Kalifornien, Arizona, Texas und Florida sowie die saisonalen Schwankungen in Europa würden ebenfalls Druck auf die Einnahmen von Enphase Energy ausüben.Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Enphase Energy-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 200 auf 165 USD gesenkt. (Analyse vom 28.07.2023)