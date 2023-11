NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA nehmen die Coverage für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 131 USD auf.Enphase sei ein in den USA ansässiger Hersteller von Mikro-Wechselrichtern für den privaten Solarmarkt. Mizuho führe die "differenzierte" patentgeschützte Technologie, die marktführende Position auf dem US-Solarmarkt für Privathaushalte, die wachsende internationale Präsenz, die Wachstumschancen bei der Lieferung von Batteriespeichern mit Wechselrichtern und die attraktive Bewertung als Gründe für die Kaufempfehlung an. Die kurzfristige Verlangsamung der Nachfrage und der Abbau von Lagerbeständen seien in den Aktien eingepreist.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Enphase Energy-Aktie mit "buy" ein. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:90,94 EUR +1,01% (21.11.2023, 12:35)