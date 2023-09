NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (21.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Seaport Global Securities:Die Analysten von Seaport Global Securities ändern ihre Empfehlung für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "neutral" auf "buy".Das Unternehmen gehe davon aus, dass Enphase von den laufenden Aktienrückkäufen, dem anhaltenden robusten Wachstum des europäischen Solarmarktes für Privathaushalte und "einer sich deutlich abzeichnenden Erholung bei den Solaranlagen für Privathaushalte in den USA" bis Mitte bis Ende des zweiten Quartals 2024 profitieren werde, so die Analysten in einer Research Note mit dem Titel "Get there early to ensure you catch the sunrise".Die Analysten von Seaport Global Securities stufen die Aktie von Enphase Energy von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde auf 185 USD beziffert. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:116,66 EUR +0,28% (21.09.2023, 16:24)