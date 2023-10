NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

96,18 USD +1,94% (26.10.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Analyst Kashy Harrison von Piper Sandler:Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, senkt seine Empfehlung für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "overweight" auf "neutral" und halbiert das Kursziel.Die Umsatzprognose des Unternehmens sei im vierten Quartal aufgrund von Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen und schwächerer Nachfrage weiter gesunken, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass das Jahr 2025 zwar eine Rückkehr zum jährlichen Wachstum darstellen könnte, aber sein Vertrauen in die Geschwindigkeit der Erholung von Enphase gering sei. Angesichts der begrenzten Sichtbarkeit und der vollen Bewertung ohne kurzfristiges Wachstum werfe Piper "das Handtuch". Piper warte auf eine Bestätigung der Ertragsstabilität und sinkende Finanzierungskosten für US-Wohngebäude, um den Namen konstruktiver zu bewerten.Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Enphase Energy von "overweight" auf "neutral" herab und senkt das Kursziel von 150 auf 75 USD. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:75,78 EUR -16,75% (27.10.2023, 13:57)