NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

151,82 USD -1,63% (31.07.2023, 21:59)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (01.08.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unverändert mit dem Votum "overweight" ein.Enphase habe ein "sehr viel schwierigeres Update" gemeldet, als erwartet, wobei die Umsatzprognose für das dritte Quartal 20% unter den Erwartungen gelegen habe. Die Verkaufsaktivitäten im US-Wohnungsmarkt seien schwächer gewesen, als von Enphase erwartet, und hätten dem typischen saisonalen Q2-Aufschwung getrotzt, so die Analysten in einer Research Note. Piper sei der Ansicht, dass die Rücknahme der Lagerbestände im dtitten Quartal die Talsohle darstellen könnte, da Enphase in neue europäische Gebiete expandiere.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Enphase Energy weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel sei von 210 auf 180 USD gesenkt worden. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:137,02 EUR -0,77% (01.08.2023, 12:20)