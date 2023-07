NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

154,33 USD -7,48% (28.07.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (31.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unverändert mit "buy" ein.Enphase Energy habe eine Umsatzverfehlung im zweiten Quartal gemeldet und die Umsatzprognose für das dritte Quartal habe 23% unter dem Konsens gelegen, so Citigroup in einer Research Note. Während die Margen und die Preisgestaltung von Enphase intakt bleiben würden, werde der große Rücksetzer bei den Lagerbeständen und den Einnahmen zu einer deutlichen Neubewertung der Aktie führen, so die Analysten in einer Research-Note an die Investoren. Citi sei jedoch der Ansicht, dass das Unternehmen eine große Chance habe, sich in Europa zu diversifizieren, und dass es Produkte in Aussicht habe, die Marktanteilsgewinne ermöglichen sollten.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Enphase Energy unverändert mit "buy" ein und senken das Kursziel von 240 auf 209 USD. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:140,00 EUR +0,01% (31.07.2023, 12:35)