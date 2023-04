NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

164,18 USD +0,26% (27.04.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Citigroup stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "buy" ein.Enphase Energy habe ein starkes erstes Quartal gemeldet, aber aufgrund der schwächeren Inlandsnachfrage und des geringeren Durchverkaufs habe die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Konsensschätzungen verfehlt, so die Citigroup in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen glaube, dass die Prognose für das zweite Quartal konservativ sei und sage, dass ein höherer Durchverkauf, ein höherer IQ8-Anteil, Konservatismus für Auftragsverzögerungen und höhere Umsätze aus Europa zu einem Übertreffen der Q2-Schätzungen führen sollten.Das Anlagevotum der Citigroup für die Aktie von Enphase Energy lautet immer noch "buy". Das Kursziel werde von 285 auf 267 USD gesenkt. (Analyse vom 27.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:149,80 EUR +0,75% (28.04.2023, 13:57)