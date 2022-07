Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

234,95 EUR +9,89% (27.07.2022, 13:00)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

216,10 USD -1,12% (26.07.2022, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Solarboom in Deutschland - davon profitiere aus Sicht von US-Analysten überraschend stark der Inverter- und Solarbatterieanbieter Enphase Energy. Und der Run auf Gratis-Strom aus der Sonne gehe weiter.Erst am Montag habe ein Solar-Installateur dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" gesagt: Er beantrage eine neue Handynummer, denn der Ansturm von kaufwütigen Kunden habe sich vervielfacht. Davon profitiere wie erhofft Enphase Energy. Die Aktie lege heute weitere 10% zu.Stark: Enphase Energy sei im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal alleine in Europa um 69% gewachsen - "angeführt vom einem starken Wachstum in Deutschland und den Niederlanden". Enphase Energy spreche im anschließenden Analystencall, dass man für die Nachfrage weiter "unfassbar bullish" sei.Der Umsatz sei bereits im jetzt vorgelegten zweiten Quartal insgesamt um 68% gegenüber dem Vorjahr auf 530 Mio. USD gestiegen. Analysten hätten nur mit 505 Mio. USD gerechnet. Auch der Rohgewinn sei mit 219 Mio. USD 10% höher gewesen als von US-Experten prognostiziert.US-Analysten seien überrascht von der enormen Nachfrage aus Europa, von der dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" seit Wochen Installateure und lokale Solarfirmen berichten würden. So sei in Deutschland etwa das Interesse an Solar-Balkonkraftwerken geradezu explodiert - siehe Google-Trends-Chart.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: