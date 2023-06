Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

147,12 EUR -0,80% (23.06.2023, 10:19)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

162,53 USD -3,25% (22.06.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA notierte Solaraktien bekämen aktuell keinen Fuß auf den Boden. Trotz relativer Stärke bei Tech-Werten seien die Papiere von Enphase Energy, SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) und Co gestern erneut am Ende der Kurstafeln gelandet. Damit halte die Talfahrt der vergangenen Tage und Wochen an.Einerseits sei das erste Quartal laut des Branchenverbandes Solar Energy Industries Association (SEIA) das Beste aller Zeiten gewesen: Mit einer Leistung von 6,1 Gigawatt seien in den USA noch nie zuvor so viele Solaranlagen neu installiert worden. Das entspreche einem Plus von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sollten auch dank der durch den Inflation Reduction Act zur Verfügung gestellten Subventionen in den kommenden fünf Jahren mehr als 200 Gigawatt neu installiert werden. Ein Segen für die Solarindustrie und damit auch Rückenwind für die Aktien - möchte man zumindest meinen.Die nämlich sprächen aktuell eine andere Sprache und würden nach einer starken Performance zum Ende des alten Jahres beständig an Boden verlieren. Einerseits seien Konsolidierungen nach scharfen Rallys die Regel und nicht die Ausnahme, andererseits seien zumindest einige der Charts inzwischen so angeschlagen, dass eine nachhaltige Trendwende zu befürchten sei.Noch einen recht vernünftigen Eindruck würden die Papiere von Canadian Solar machen. Hier sei der im vergangenen Jahr gestartete Aufwärtstrend noch intakt. Allerdings würden die gleitenden Durchschnitte zunehmend unter Druck geraten. Solange es den Bullen aber gelinge, diese bzw. spätestens die Aufwärtstrendlinie zu verteidigen, sollte die konstruktive Kursentwicklung nicht nachhaltig gefährdet sein.Auf eine in den vergangenen Monaten ganze starke Performance blicke First Solar zurück. Das Minus von 20 Prozent gegenüber dem bei 232 Dollar markierten Hoch schmerze zwar, die überwältigende Zahl der in den vergangenen Jahren eingestiegenen Investoren dürfte aber noch satt im Plus sein, sodass First Solar gegenwärtig die besten Chancen habe, sich der Branchenschwäche zu entziehen. Die 200-Tage-Linie bei aktuell 172 Dollar sollte allerdings nicht nachhaltig unterschritten werden.Einen ganz schwachen Eindruck würden aktuell die Papiere von SolarEdge hinterlassen. Nicht nur sei die Aktie in den vergangenen Tagen weit unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht, gestern sei darüber hinaus noch die Horizontalunterstützung bei 250 Dollar unter Druck geraten. Zu allem Überfluss habe die Aktie ein neues Verlaufstief markiert. Zwar bestehe angesichts des mit 28 Zählern inzwischen überkauften RSI die Chance auf einen Rebound, der allerdings dürfte angesichts der übergeordneten Schwäche kaum nachhaltig sein.Gewinnmitnahmen, die Furcht vor Überkapazitäten und Insider-Verkäufe würden Solaraktien aktuell trotz der Ausbaubemühungen nicht nur der Biden-Regierung stark unter Druck setzen. Während Canadian Solar und First Solar noch einen ganz guten Eindruck machen würden, seien Enphase Energy und SolarEdge angezählt. Hier drohen weitere Verluste, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2023)