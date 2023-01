Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (25.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Während die großen Indices an der Wall Street ihre Anfangsverluste aufgeholt hätten, notiere die Enphase Energy-Aktie nach wie vor klar im Minus. Im Handelsverlauf habe der Solartitel die zunächst noch deutlicheren Verluste zwar auf 4% eingrenzen können. Dennoch trübe sich das Chartbild weiter ein, verantwortlich dafür sei v.a. eine Abstufung von Piper Sandler.Die Analysten hätten das Kursziel deutlich von 350 auf 255 USD gesenkt und die Einstufung von "overweight" auf "neutral" gesenkt. Begründung: Das Umfeld für US-Solaranlagen für Privathaushalte schwäche sich ab. So habe die Kreditvergabe im Solarbereich im Dezember 2022 mehr als 10% unter dem Vorjahreswert gelegen. Das Ausmaß dieser Nachfrageschwäche sei überraschend.Enphase Energy überzeuge laut Piper Sandler zwar nach wie vor mit soliden Produkten, einem guten Management, einer starken Marktposition und erstklassigen Betriebsabläufen. Dennoch seien die Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage zu groß, um die Aktie aktuell zum Kauf zu empfehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: