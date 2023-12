Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

121,10 EUR +6,62% (19.12.2023, 19:18)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

132,03 USD +6,45% (19.12.2023, 18:44)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Enphase Energy werde seine Belegschaft um 10% reduzieren und zwei Vertragsfabriken schließen. Damit wolle der US-Konzern die Kosten senken und reagiere auf die schwächeren Geschäfte im Solarbereich. Die Aktie nehme die Nachricht positiv auf und springe mit einem Plus von aktuell 6,5% an die Spitze des S&P 500.Die Stellenstreichungen würden etwa 350 Auftragnehmer und Mitarbeiter betreffen, wie aus einer Meldung nach vom Montagabend hervorgehe. Enphase Energy werde auch die Aktivitäten an den Standorten in Wisconsin und Rumänien einstellen und andere Standorte "anpassen"."In den letzten zwölf Monaten habe der Solarmarkt weltweit viele Turbulenzen erlebt", habe CEO Badri Kothandaraman in einem Schreiben an die Mitarbeiter gesagt. Hohe Zinssätze und die Reduzierung von Subventionen für Solarpanelen auf Hausdächern in Kalifornien hätten zu einem erheblichen Rückgang der Nachfrage geführt, so der CEO weiter. Das Unternehmen rechne mit Restrukturierungs- und Vermögenswertminderungskosten i.H.v. von 16 bis 18 Mio. USD.Aktien aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien hätten es im Jahr 2023 nicht leicht gehabt. Vor allem die stark angestiegenen Zinsen würden die Unternehmen dies- wie jenseits des Atlantiks belasten. Enphase Energy gehe mit dem Stellenabbau aus bilanzieller Sicht höchstwahrscheinlich den richtigen Schritt, könnte dadurch aber auch langsamer wachsen als bisher. "Der Aktionär" rate an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: