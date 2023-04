NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

209,69 USD +6,97% (13.04.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (14.04.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC nehmen die Coverage der Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) mit einer Kaufempfehlung auf.Enphase habe einen weltweiten Marktanteil von 86% bei Mikro-Wechselrichtern, Chips, die in privaten und kommerziellen Solar-Dachanlagen eingesetzt würden, so die Analysten. Laut HSBC dominiere das Unternehmen den US-Markt, wo die Nachfrage stark gewachsen sei, und könne höhere Preise als seine Konkurrenten verlangen. Darüber hinaus expandiere Enphase in Europa und gewinne auch im "boomenden" Geschäft mit Energiespeichersystemen an Boden, so HSBC.Daniel Yang, Analyst von HSBC, bewertet die SolarEdge-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute 271,00 USD. (Analyse vom 13.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:190,78 EUR +0,48% (14.04.2023, 14:21)