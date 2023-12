NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

120,24 USD +0,02% (14.12.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (15.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co nehmen die Coverage der Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) mit einer Kaufempfehlung auf.Jefferies sehe Daten, die darauf hindeuten würden, dass die Nachfrage nach Solarenergie für Privathaushalte kurz vor der Talsohle stehe, und gehe davon aus, dass die Aktie angesichts der erwarteten Stabilisierung der Zinssätze positiv reagieren werde. Die kurzfristige Entwicklung von Enphase möge unruhig bleiben, aber es gebe spürbare Anzeichen für eine Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.Die Analysten von Jefferies & Co haben die Coverage der Enphase Energy-Aktie mit "buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 121,00 USD. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:112,20 EUR +2,56% (15.12.2023, 10:44)