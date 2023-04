NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

163,83 USD -25,73% (26.04.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.04.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH).Die Q1-Ergebnisse des Unternehmens seien "solide" gewesen, aber der Gegenwind für das kurzfristige Wachstum in den USA könnte die Aktie in den kommenden Wochen oder Monaten unter Druck setzen. Truist füge jedoch hinzu, dass die Einführung von Enphase in Europa, die Produkt-Roadmap und die führenden Margen Enphase in eine vorteilhafte Position bringen würden, um die Herausforderungen des Jahres 2023 zu meistern und ein "überzeugendes" langfristiges Wachstum zu erzielen.Die Analysten von Truist bewerten die Enphase Energy-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 285,00 auf 260,00 USD reduziert. (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:150,18 EUR +1,14% (27.04.2023, 14:32)