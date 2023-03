Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

215,85 USD -1,13% (09.03.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (10.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) nach wie vor mit "buy" ein.Der Analyst erwarte für den Solarsektor ein "anhaltendes, beispielloses Wachstum", sehe aber für den US-Solarsektor für Privathaushalte eine kurzfristige Unsicherheit. Citi bevorzuge geografisch diversifizierte Unternehmen mit europäischem Bezug sowie Unternehmen im Versorgungs- und Gewerbebereich gegenüber Unternehmen im Privatkundenbereich. Zu den Top-Positionen würden Enphase Energy, Eneti, SolarEdge Technologies und Shoals Technologies. Die von der Citi am wenigsten bevorzugten Namen seien Generac und SunPower gehören.Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, bestätigt das Rating "buy" für die Enphase Energy-Aktie. Das Kursziel werde von 205 USD auf 285 USD erhöht. (Analyse vom 09.03.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:197,50 EUR -3,21% (10.03.2023, 15:42)