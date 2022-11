Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

305,50 EUR -0,31% (25.11.2022, 10:09)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

315,78 USD -1,45% (24.11.2022)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (25.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Solar-Energie liege voll im Trend. Erst kürzlich hätten die USA ein neues Gesetz verabschiedet und würden Solar-Aktien dadurch noch attraktiver machen. Solar-Aktien wie Enphase hätten dadurch neuen Schwung erhalten und stünden kurz vor einem Ausbruch. So sei nun die Lage und so könne man sich auch in Zukunft schon rechtzeitig positionieren:Infolge der starken Quartalszahlen sei der Enphase-Aktie am Unterstützungsbereich zwischen 220 und 230 Dollar vor rund einem Monat der Rebound geglückt. Mit mehreren Kurssprüngen sei sie über die Hürden an der 50-Tage-Linie bei 281 Dollar sowie dem 2021er Hoch bei 282,46 Dollar geklettert.Nach einem erfolgreichen Test dieser Marken stünden die Papiere jetzt an der Widerstandszone, die sich zwischen dem Hoch bei 308,88 Dollar und dem Rekordhoch bei 324,84 Dollar aufspanne. Überwinde die Aktie auch diese Zone, wäre das ein starkes Kaufsignal. Ein zügiges Anlaufen der 350-Dollar-Marke sei dann recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: