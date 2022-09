Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

321,35 EUR +4,93% (09.09.2022, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

320,62 USD +4,95% (08.09.2022, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (14.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Jarno Wagner sei vor zwei Jahren der erste Mitarbeiter der Enphase Energy-Niederlassung in Deutschland gewesen. Jetzt sei der DACH-Raum sehr wichtig geworden. Der CEO des US-Milliardenkonzerns habe jüngst im Conference Call den Europa-Boom explizit erwähnt.Wieso wachse Enphase Energy mit 70% pro Quartal schneller als alle anderen und verdiene bei gleichem Umsatz ein Vielfaches wie SMA Solar & Co? Jarno Wagner habe gegenüber dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" erklärt: "Wir haben nach 40 Jahren Zentralwechselrichter das Produkt ganz neu gedacht und eine Software-basierte, digitale Plattform mit eigenem Chip entwickelt und patentieren lassen. Das hilft uns, aktuell sehr, lieferfähig zu sein."SMA Solar sei hingegen mehr auf Chipbausätze von Infineon & Co angewiesen. Wie Tesla im Automarkt habe Enphase Energy wenig Modelle. Rivale SMA Solar setze auf Dutzende zentrale Wechselrichter, der je nach Größe der Solaranlage variieren müsse. Der Clou von Enphase Energy: standardisierte Mikrowechselrichter an jedes einzelne Modul.(Dieser Artikel ist Anfang August im Hot Stock Report erschienen und wurde aktualisiert.)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: