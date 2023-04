NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

224,92 USD +7,67% (17.04.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (18.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen rechne mit einem schwachen ersten Quartal, da sich das schlechte Wetter in wichtigen Märkten wie Kalifornien negativ auf die Installationen auswirke. Nichtsdestotrotz glaube KeyBanc, dass Enphase wahrscheinlich ein solides Quartal am oberen Ende seiner Q1-Prognose abliefern und eine über dem Konsens liegende Prognose für das zweite Quartal vorlegen werde. Das Unternehmen sehe Anzeichen dafür, dass das Unternehmen SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) Marktanteile abnehme. Angesichts der relativen Underperformance im bisherigen Jahresverlauf erwarte KeyBanc, dass sich die Short-Position in Enphase und die Long-Position in SolarEdge zu diesem Zeitpunkt aufzulösen beginnen würden.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von Enphase Energy unverändert mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 363 auf 311 USD. (Analyse vom 18.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:207,00 EUR +0,58% (18.04.2023, 12:41)